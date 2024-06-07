Артюхин о том, что мог бы играть как Ягр: «Я не такой талантливый, за счет работоспособности выжал из себя максимум. В целом карьера удалась»
Евгений Артюхин высказался о сравнении с Яромиром Ягром.
Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что Артюхин мог играть на уровне Ягра, если бы тренеры правильно использовали сильные качества россиянина.
«Я могу сказать, что добился практически максимального результата в своей карьере. Не такой я был талантливый хоккеист, а за счет своей работоспособности играл на высшем уровне. Мог бы поиграть еще, но травмы не дали продолжить карьеру.
Были тренеры, у которых был специфический подход ко мне. Но были и тренеры, которые смогли меня раскрыть. Например, Милош Ржига, очень классно у меня с ним получалось.
Также с Вячеславом Быковым у нас хороший тандем был. Я не могу сказать, что я не раскрылся как хоккеист. То, что мог из себя выжать, я максимально выжал. В целом моя карьера удалась», – сказал Евгений Артюхин.
Россиянин завершил игровую карьеру в 2022 году. Форвард выступал за «Витязь», «Тампу», «Анахайм», «Атланту», «Локомотив», «Авангард», СКА, «Атлант», «Сибирь», «Нефтехимик», московское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал».
Ягр, при своих габаритах, тупо тёрся на пятачке и пользуясь тем, что его оттуда не могли своротить, добивал отскоки. Т. е. работал сугубо на СВОЮ статистику.
С Ягра все буквально "пылинки сдували", а Артюхина судьи тупо прессовали, чаще всего совершенно незаслуженно. Ведь в том, что соперники ему под силовые приёмы подворачивались мелкие и хлипкие, его вины не было.