Артюхин о том, что мог бы играть как Ягр: «Я не такой талантливый, за счет работоспособности выжал из себя максимум. В целом карьера удалась»

Евгений Артюхин высказался о сравнении с Яромиром Ягром.

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что Артюхин мог играть на уровне , если бы тренеры правильно использовали сильные качества россиянина.

«Я могу сказать, что добился практически максимального результата в своей карьере. Не такой я был талантливый хоккеист, а за счет своей работоспособности играл на высшем уровне. Мог бы поиграть еще, но травмы не дали продолжить карьеру.

Были тренеры, у которых был специфический подход ко мне. Но были и тренеры, которые смогли меня раскрыть. Например, Милош Ржига, очень классно у меня с ним получалось.

Также с Вячеславом Быковым у нас хороший тандем был. Я не могу сказать, что я не раскрылся как хоккеист. То, что мог из себя выжать, я максимально выжал. В целом моя карьера удалась», – сказал .

Россиянин завершил игровую карьеру в 2022 году. Форвард выступал за «Витязь», «Тампу», «Анахайм», «Атланту», «Локомотив», «Авангард», СКА, «Атлант», «Сибирь», «Нефтехимик», московское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал».