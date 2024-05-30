Шуми Бабаев: «Грицюк хорошо развивается в СКА, с Ротенбергом у него полное взаимопонимание»

Агент Арсения Грицюка высказался о прогрессе нападающего в СКА.

– Недавно в североамериканских СМИ вы сообщили, что через сезон может отправиться в …

– Грицюк сейчас хорошо развивается, у него подъем наверх. У него полное взаимопонимание с . Сейчас он находится в стадии развития.

Поэтому все будем решать по ситуации, по ходу и в зависимости от того, как он будет готов и в какой форме будет находиться. Сейчас все мысли связаны со и с тем, как он проведет предстоящий сезон.

– Со стороны « » есть серьезный интерес?

– Интерес есть, но мы станем отталкиваться от ситуации и будем смотреть по окончании сезона. Сейчас я вижу, что в СКА он развивается очень хорошо. Мне нравится его прогресс, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.

В завершившемся сезоне 23-летний форвард набрал 38 (19+19) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф – 6 (4+2) баллов в 10 играх.