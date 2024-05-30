Шуми Бабаев: «Грицюк хорошо развивается в СКА, с Ротенбергом у него полное взаимопонимание»

Теги СКА Нью-Джерси Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Арсений Грицюк Хоккей

Агент Арсения Грицюка высказался о прогрессе нападающего в СКА.

– Недавно в североамериканских СМИ вы сообщили, что Арсений Грицюк через сезон может отправиться в НХЛ

– Грицюк сейчас хорошо развивается, у него подъем наверх. У него полное взаимопонимание с Романом Ротенбергом. Сейчас он находится в стадии развития.

Поэтому все будем решать по ситуации, по ходу и в зависимости от того, как он будет готов и в какой форме будет находиться. Сейчас все мысли связаны со СКА и с тем, как он проведет предстоящий сезон. 

– Со стороны «Нью-Джерси» есть серьезный интерес?

– Интерес есть, но мы станем отталкиваться от ситуации и будем смотреть по окончании сезона. Сейчас я вижу, что в СКА он развивается очень хорошо. Мне нравится его прогресс, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.

В завершившемся сезоне 23-летний форвард набрал 38 (19+19) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф – 6 (4+2) баллов в 10 играх.

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2 комментария
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В следующем году будет уже 24 года.
Как бы потом не было поздно ехать.
При этом в СКА играл в прошедшем сезоне в среднем всего по 15 минут,
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Мутный Баби Шумиев
Грицюку 23, поэтому желаю расти в НХЛ, а не в кабаре им. Ро. Время не ждет
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