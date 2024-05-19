Барков о «Селки Трофи»: «У «Флориды» отличная система, ориентированная на оборону. Все начинается с команды»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался о том, что стал лучшим оборонительным форвардом НХЛ.

28-летний финский игрок стал обладателем «Селки Трофи», обогнав в голосовании Остона Мэттьюса («Торонто») и Джордана Стаала («Каролина»).

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 79 (22+57) очков в 73 играх при 19:38 в среднем на льду и полезности «плюс 33».

«Все начинается с команды. У нас отличная система, ориентированная на оборону. Мы всегда думаем в первую очередь о защите.

Затем, как и все остальные, хотим как можно больше владеть шайбой в зоне атаки. А нападение – это, как правило, лучшая защита.

Как команда мы неплохо справляемся, так что это помогает и в индивидуальном плане», – сказал форвард «Флориды» Александр Барков.

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Как Мэттьюс-то в номинацию вообще попал?
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