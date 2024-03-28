Гимаев-младший о Федотове: «Вратари неприкосновенные в последнее время – это своя каста. Меня больше волнует, что не продлили контракт с Федоровым»

Сергей Гимаев-младший высказался о расторжении контракта Ивана Федотова с ЦСКА.

Ранее ЦСКА принял решение не продлевать контракт с главным тренером Сергеем Федоровым, а также расторг контракт с голкипером .

«Расторжение контракта с Иваном Федотовым – решение тренерского штаба ЦСКА. Но меня больше волнует, что не продлили контракт с .

А насчет Федотова, в последнее время у нас вратари неприкосновенные, их не трогали всю жизнь и в команде своеобразно относились. Это своя каста», – сказал бывший игрок ЦСКА.