«Сент-Луис» продлил контракт с Уокером на 2 года. Зарплата 1-го австралийца в НХЛ – 775 тысяч долларов в год

Нападающий Нэтан Уокер подписал новое соглашение с «Сент-Луисом».

«Блюз» объявили о подписании с австралийцем одностороннего контракта на два года. Средняя зарплата – 775 тысяч долларов в год.

29-летний хоккеист проводит пятый сезон в составе « ». В этом сезоне набрал 2 (1+1) очка в трех играх.

Всего первый австралиец в истории провел в регулярном чемпионате 114 матчей, набрав 28 (14+14) очков.