«Сент-Луис» продлил контракт с Уокером на 2 года. Зарплата 1-го австралийца в НХЛ – 775 тысяч долларов в год

Теги Сент-Луис НХЛ Нэтан Уокер Хоккей

Нападающий Нэтан Уокер подписал новое соглашение с «Сент-Луисом».

«Блюз» объявили о подписании с австралийцем одностороннего контракта на два года. Средняя зарплата – 775 тысяч долларов в год.

29-летний хоккеист проводит пятый сезон в составе «Сент-Луиса». В этом сезоне Уокер набрал 2 (1+1) очка в трех играх.

Всего первый австралиец в истории НХЛ провел в регулярном чемпионате 114 матчей, набрав 28 (14+14) очков.

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1 комментарий
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