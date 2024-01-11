«Сент-Луис» продлил контракт с Уокером на 2 года. Зарплата 1-го австралийца в НХЛ – 775 тысяч долларов в год
Нападающий Нэтан Уокер подписал новое соглашение с «Сент-Луисом».
«Блюз» объявили о подписании с австралийцем одностороннего контракта на два года. Средняя зарплата – 775 тысяч долларов в год.
29-летний хоккеист проводит пятый сезон в составе «Сент-Луиса». В этом сезоне Уокер набрал 2 (1+1) очка в трех играх.
Всего первый австралиец в истории НХЛ провел в регулярном чемпионате 114 матчей, набрав 28 (14+14) очков.