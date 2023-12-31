Колби Уильямс: «Нижний Новгород произвел наибольшее впечатление в этом году: красивый променад на набережной, чудесные мощеные улицы. Казань тоже очень красивая»

Колби Уильямс рассказал, какие российские города ему нравятся.

– Обычно хоккеисты в сезоне, кроме арен и отелей, ничего не видят, а вы изучаете мир. Откуда такой интерес и где берете на это время?

– Да, времени немного, мы же тренируемся практически каждый день, часто уезжаем на выезды. Но уже в том году я решил, что в свободное время обязательно буду гулять и изучать города.

Даже с учетом постоянных смен часовых поясов с « » я всегда старался вечером выходить на прогулку, хоть немного посмотреть каждый город, где мы играли, гуглил что-то. Хоккейная карьера коротка, и ты не знаешь, когда еще тебе доведется побывать в таких местах.

Мне нравится изучать новое, открывать для себя и Россию. Это же очень круто, и я не хочу спустя годы жалеть о том, что бывал только на аренах и в отелях. Я очень ценю шанс посмотреть каждый город.

Когда приезжаю в Россию, первым делом на ум приходят Москва, Петербург, но здесь много других красивых городов в центре страны и на востоке, таких как Ярославль, Нижний Новгород, Казань. Очень классно увидеть их вживую!

– Что вас больше всего впечатлило в России?

– Всегда приятно бывать в городах на старте сезона, когда погода хорошая и можно гулять допоздна.

Во Владивостоке в сентябре еще купаться можно, гулять по набережной. Осенью там очень классно!

Казань – тоже очень красивый город, в котором кипит жизнь. В Нижнем Новгороде красивый променад на набережной, чудесные исторические мощеные улицы, много ресторанов, кафе в центре. Нижний в этом году произвел на меня самое большое впечатление, – сказал канадский защитник .