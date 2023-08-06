70 млн рублей – зарплата Спунера в «Авангарде». У Найта было 95 млн рублей в год
Появилась информация о зарплате Райана Спунера в «Авангарде».
Канадский нападающий подписал однолетний контракт с клубом.
Зарплата центрфорварда составит 70 миллионов рублей, об этом сообщает «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Райан Спунер выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В «Авангарде» Спунер заменит Корбана Найта, который зарабатывал в клубе 95 миллионов рублей в год.
Самым высокооплачиваемым игроком минского Динамо является нападающий Райан Спунер с зарплатой 35 млн рублей в год.