70 млн рублей – зарплата Спунера в «Авангарде». У Найта было 95 млн рублей в год

Появилась информация о зарплате Райана Спунера в «Авангарде».

Канадский нападающий подписал однолетний контракт с клубом.

Зарплата центрфорварда составит 70 миллионов рублей, об этом сообщает «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Райан Спунер выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В «Авангарде» Спунер заменит Корбана Найта, который зарабатывал в клубе 95 миллионов рублей в год.