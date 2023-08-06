70 млн рублей – зарплата Спунера в «Авангарде». У Найта было 95 млн рублей в год

Теги Авангард КХЛ Райан Спунер Матч ТВ Хоккей

Появилась информация о зарплате Райана Спунера в «Авангарде».

Канадский нападающий подписал однолетний контракт с клубом.

Зарплата центрфорварда составит 70 миллионов рублей, об этом сообщает «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Райан Спунер выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В «Авангарде» Спунер заменит Корбана Найта, который зарабатывал в клубе 95 миллионов рублей в год.

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4 комментария

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Я думаю из сложившейся ситуации вышли более чем достойно, еще и сэкономили.
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14 января 2023 года.
Самым высокооплачиваемым игроком минского Динамо является нападающий Райан Спунер с зарплатой 35 млн рублей в год.
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Все, увидел почему отказались. Интересно что дикий минус у него только в Минске. В авто он отыграл не так результивно, но остался в плюсе. Ну и точка конечно у него далеко не найтовская. Ладно, лучшего варианта наверно и быть не могло. Теперь нужен центр второго звена, что то вроде Николишина,и можно начинать сезон.
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