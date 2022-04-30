«Динамо» объявило об уходе Еременко

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Вратарь Александр Еременко покинул «Динамо».

Сегодня, 30 апреля, истекает срок соглашения 42-летнего игрока с клубом КХЛ.

«Эту новость сложно принять», – говорится в сообщении клуба.

Еременко играл за «Динамо» с 2011 года.

В сезоне-2021/22 он провел 15 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,06. В его активе также 9 игр в плей-офф-2022.

Еременко объявил, что может закончить карьеру, и заплакал: «Наступил период, когда пора. Понимаю, что не справляюсь»

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