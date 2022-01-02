Сергей Зубов: «Не знаю, откуда информация про мое курение. На борту дыма не было»

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов высказался касательно информации о курении на борту самолета перед вылетом из Канады.

Напомним, вчера команду сняли с авиарейса в Калгари.

«Не знаю, откуда информация про мое курение. На борту дыма не было.

По моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошел осмотр, никаких проблем не было», – сказал Зубов.

Ранее Зубов сообщил, что бросил курить три года назад.

«Зубов курил, идя в самолет, и это тренер детской сборной. Чехи были бухими». Лысенков о скандале с рейсом из Калгари