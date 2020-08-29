Роману Ротенбергу исполнилось 40 лет. СКА и ФХР поздравили его

Менеджер ФХР и СКА Роман Ротенберг сегодня отмечает 40-летие.

Ротенберг – глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, а также глава штаба, заместитель председателя совета директоров и вице-президент СКА.

«Поздравляем Романа Ротенберга с юбилеем! Сегодня ему исполняется 40 лет. Крепкого здоровья, удачи, исполнения всех желаний и реализации всех планов!» – говорится в сообщении клуба.

«Коллектив Федерации и штаб национальной сборной России поздравляют Романа Борисовича с 40-летием!

Мы от всей души желаем Вам достижения новых вершин в карьере и ярких амбициозных проектов на благо отечественного спорта. Продолжайте оставаться для всех нас примером профессионализма, целеустремленности и ответственного отношения к любимому делу.

Пусть сборные изо дня в день радуют Вас своей игрой, пусть постоянно набирает ход «Красная машина», пусть подрастает новое поколение мастеров, воспитанию которого Вы уделяете так много внимания.

Уверены, впереди Вас обязательно ждут новые достижения в деле популяризации и развития российского хоккея, успехов Вам, а также крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия», – говорится в поздравлении ФХР.

У Романа Ротенберга правда есть диплом тренера. Он получил его за 8 месяцев и 125 тысяч рублей