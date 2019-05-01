В клубах КХЛ 131 подтвержденный случай коронавируса, 57 игроков уже выздоровели

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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом в лиге.

– Алексей Алексеевич, межсезонье подходит к концу. Оцените, как оно прошло?

– Все прекрасно понимают, с какими трудностями пришлось столкнуться и клубам, и лиге. Пандемия и связанные с ней ограничения стали для нас испытанием на прочность. В некоторых командах сразу несколько игроков садились на карантин. Практически всем командам пришлось менять предсезонные планы.

Помимо сложностей есть и много положительного. Команды усилились, благодаря потолку зарплат составы выравниваются. Приехали интересные легионеры, появились перспективные новички. Все это обещает напряженный и интересный чемпионат. В целом все вопросы решены, некоторые в процессе решения. Главное – мы готовы к старту сезона.

– Можете назвать точную цифру заболевших на данный момент?

– По состоянию на 30 августа общее количество заболевших в клубах КХЛ игроков составляет 131 человек, из которых 57 уже выздоровели и приступили к тренировкам.

Отмечу, что заболевание у всех проходило в легкой форме, они были под постоянным наблюдением клубных врачей, медицинская служба КХЛ также мониторила состояние их здоровья, – сказал Морозов.

Старт нового сезона запланирован на 2 сентября – «Ак Барс» и ЦСКА разыграют Кубок Открытия.

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