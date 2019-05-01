Кучеров повторил рекорд Могильного для игроков из России, набрав 5+ очков в матче плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 5 (1+4) баллов в матче финала Востока с «Айлендерс» (8:2, 1-0 в серии).
В текущем плей-офф на его счету стало 21 (5+16) очко в 14 матчах.
Нападающий повторил рекорд для игроков из России, набрав не менее 5 баллов в матче розыгрыша Кубка Стэнли.
Первым это удалось сделать Александру Могильному. 28 апреля 2001 года в составе «Нью-Джерси» россиянин набрал 5 очков в игре против «Торонто».
Ранее его достижение также повторил форвард «Далласа» Денис Гурьянов (5 баллов в матче против «Калгари» 20 августа 2020 года).
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