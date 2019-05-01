Гурьянов – первый россиянин в истории НХЛ, забросивший 4 шайбы в матче плей-офф

Форвард сделал покер в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Калгари» (7:3, 4-2 в серии).

Он стал первым россиянином в истории , кому удалось забросить 4 или более шайб в одном кубковом матче.

Всего таких игроков стало 35, четверо из них – Ньюси Лалонд, Морис Ришар, Уэйн Гретцки и Яри Курри – сделали это дважды.

До Гурьянова последним 4 шайбы в Кубке Стэнли забивал форвард «Питтсбурга» в серии первого раунда плей-офф-2018 против «Филадельфии».

Гурьянов сделал покер в шестом матче серии с «Калгари»