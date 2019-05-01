Маккиннон о расизме: «Я белый и не знаю, с чем сталкиваются другие. Надо спрашивать и пытаться влиять на ситуацию»

Форвард поделился мнением о борьбе с расизмом.

«Пытаюсь найти способ, чтобы сделать что-то позитивное. Я белый человек и поэтому не знаю, с чем сталкиваются другие люди.

Поэтому надо задавать вопросы, следить за тем, что происходит, искать способы повлиять на ситуацию

Мы на день опоздали [с переносом матчей]. Мне жаль, что так получилось, но мы делаем все, чтобы компенсировать это упущение. Мы перенесли матчи двух игровых дней.

Это очень серьезное, очень громкое заявление. Любой хоккеист вам это подтвердит.

Было странно видеть, как в других лигах отменяют матчи, а в НХЛ продолжают играть. Мы не знали, что делать. Думаю, что надо было перенести матчи того дня, но сейчас мы делаем все возможное», – сказал Маккиннон.