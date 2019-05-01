Сергачев призвал к бойкоту «СЭ», если в отношении Шевченко не последует «самых жестких решений»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отреагировал на комментарии журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко в адрес нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко и его жены Яны.
«Такого неуважения к игрокам и их близким я еще не видел нигде. Призываю «Спорт-Экспресс» принять самые жесткие решения в отношении Алексея Шевченко!
А также призываю всех хоккеистов и спортсменов в целом бойкотировать «Спорт-Экспресс», если никаких решений принято не будет!
Вы называете себя «самый авторитетный спортивный ресурс», но этот авторитет вы можете очень быстро растерять, имея в своей команде журналистов такого человека!» – говорится в записи Сергачева в сториз инстаграма.
Шевченко – жене Тарасенко: «Вы должны молиться на то, что про вас говорят. Вам платят большие деньги за детскую игру, вы не занимаетесь ничем полезным»
Жена Тарасенко – Шевченко: «Очень низко создавать хайп и пиар на чужом несчастье. Не дезинформируйте людей»