Сергачев призвал к бойкоту «СЭ», если в отношении Шевченко не последует «самых жестких решений»

Защитник отреагировал на комментарии журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко в адрес нападающего «Сент-Луиса» и его жены Яны.

«Такого неуважения к игрокам и их близким я еще не видел нигде. Призываю «Спорт-Экспресс» принять самые жесткие решения в отношении !

А также призываю всех хоккеистов и спортсменов в целом бойкотировать , если никаких решений принято не будет!

Вы называете себя «самый авторитетный спортивный ресурс», но этот авторитет вы можете очень быстро растерять, имея в своей команде журналистов такого человека!» – говорится в записи Сергачева в сториз инстаграма.

Шевченко – жене Тарасенко: «Вы должны молиться на то, что про вас говорят. Вам платят большие деньги за детскую игру, вы не занимаетесь ничем полезным»

Жена Тарасенко – Шевченко: «Очень низко создавать хайп и пиар на чужом несчастье. Не дезинформируйте людей»