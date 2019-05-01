Задоров больше не будет общаться с «СЭ», пока там работает Шевченко

Защитник отреагировал на комментарии журналиста Алексея Шевченко в адрес нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

(журналист ), которому я в свое время давал несколько интервью, перешел все грани своими высказываниями.

Человек пытается пиариться на каких-то домыслах... Высказываться о хоккеистах в некорректной форме.

Я больше не отвечу ни на один вопрос изданию «Спорт-Экспресс», пока этот журналист там работает. И призываю всех ребят, которые это увидят, поддержать меня.

А вам, Алексей Шевченко, хотелось бы напомнить, что вы спортивный журналист и ваш заработок зависит от спорта и спортсменов», – написал Задоров.

Шевченко – жене Тарасенко: «Вы должны молиться на то, что про вас говорят. Вам платят большие деньги за детскую игру, вы не занимаетесь ничем полезным»

Жена Тарасенко – Шевченко: «Очень низко создавать хайп и пиар на чужом несчастье. Не дезинформируйте людей»