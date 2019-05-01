НХЛ отменила сегодняшние матчи Кубка Стэнли из-за стрельбы в чернокожего в Висконсине

Теги происшествия Айлендерс Филадельфия Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Аким Алиу Эвандер Кэйн Вегас Политика дискриминация Хоккей

Сегодняшние матчи розыгрыша Кубка Стэнли отменены.

Такую информацию уже получили хоккеисты и персонал. Об этом сообщают инсайдеры Эллиотт Фридман и Дэвид Паньотта.

На сегодня (в ночь с 27 на 28 августа по московскому времени – Sports.ru) были запланированы третьи матчи в сериях «Айлендерс»«Филадельфия» и «Ванкувер»«Вегас».

Ранее лигу попросил перенести игры альянс хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом, который возглавляют Эвандер Кэйн и Аким Алиу.

Вчера НБА и другие профессиональные спортивные лиги США отложили матчи из-за бойкота в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

Американский спорт опять останавливается: в футболе, баскетболе и бейсболе бойкотируют матчи из-за стрельбы в чернокожего

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