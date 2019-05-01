Кузнецов о «Вашингтоне»: «Перестали, наконец, думать о Corsi и прочей статистике. Постарались получить удовольствие от игры»

Форвард «Вашингтона» поделился мнением об изменениях в игре команды, произошедших в четвертом матче серии первого раунда с (3:2, 1-3).

По ходу матча «Кэпиталс» уступали в счете 0:2.

«Мне кажется, мы просто перестали, наконец, думать обо всех этих Corsi (показатель продвинутой статистики, основанный на соотношении попыток нанести бросок при игре в равных составах – прим. Sports.ru), о прочей статистике и постарались получить удовольствие от игры.

Фокус не в том, чтобы нанести тысячу бросков в створ, а во владении шайбой. Этим мы утомляем соперника и одновременно наслаждаемся игрой. Если мы получаем от игры удовольствие, то и успех приходит. А когда не получаем, то и не выигрываем.

Вместо того, чтобы обстреливать при каждой возможности ворота, мы стали дорожить шайбой. Очень трудно обороняться, когда тебя по 45-50 секунд возят в твоей зоне. Да, бросать по воротам тоже нужно, но в то же время мы стали уважать партнеров по звену, делиться с ними шайбой», – рассказал Кузнецов.

Кузнецов о камбэке «Вашингтона»: «Стали играть интересно, держать шайбу. Может, для НХЛ нетипично, но это наш хоккей»

Дубль Овечкина и счастливая лысина Кузнецова: «Вашингтон» на краю, но не сдается