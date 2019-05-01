Кузнецов о «Вашингтоне»: «Перестали, наконец, думать о Corsi и прочей статистике. Постарались получить удовольствие от игры»

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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением об изменениях в игре команды, произошедших в четвертом матче серии первого раунда с «Айлендерс» (3:2, 1-3). 

По ходу матча «Кэпиталс» уступали в счете 0:2. 

«Мне кажется, мы просто перестали, наконец, думать обо всех этих Corsi (показатель продвинутой статистики, основанный на соотношении попыток нанести бросок при игре в равных составах – прим. Sports.ru), о прочей статистике и постарались получить удовольствие от игры.

Фокус не в том, чтобы нанести тысячу бросков в створ, а во владении шайбой. Этим мы утомляем соперника и одновременно наслаждаемся игрой. Если мы получаем от игры удовольствие, то и успех приходит. А когда не получаем, то и не выигрываем. 

Вместо того, чтобы обстреливать при каждой возможности ворота, мы стали дорожить шайбой. Очень трудно обороняться, когда тебя по 45-50 секунд возят в твоей зоне. Да, бросать по воротам тоже нужно, но в то же время мы стали уважать партнеров по звену, делиться с ними шайбой», – рассказал Кузнецов. 

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