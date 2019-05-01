Овечкин про 0-3 с «Айлендерс»: «Нужно не думать о счете в серии, а просто выйти и сыграть»

Капитан «Вашингтона» высказался после матча первого раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (1:2 ОТ, 0-3 в серии).

«Сегодня, считаю, у нас были неплохие шансы, но этого не хватило. У нашего звена были неплохие шансы. Это ведь неважно, кто будет наносить броски – я, Кузи [Кузнецов] или Уилли [Уилсон].

Если соперники будут действовать так, как сегодня, то больше пространства будет у моих партнеров. Все, что понадобится – мы обязаны сделать. Нам необходимо побеждать в следующем матче, и это значит, что лучше должны играть все.

Мы сегодня провели неплохой матч. Просто результата нужного не добились. Не сомневаюсь, что следующий матч будет другим хотя бы потому, что терять нам уже нечего. Нужно не думать о счете в серии, нужно просто выйти и сыграть», – сказал Овечкин.

Овечкин о 0-3 с «Айлендерс»: «Мы выиграли Кубок Стэнли, уступая 0-2 «Коламбусу». Еще ничего не кончено»

«Вашингтон» в одном поражении от вылета. У них просто ничего не получается