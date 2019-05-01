Роман Ротенберг: «Россия хочет выиграть десятое олимпийское золото. Поставлена задача, мы к ней идем»

Вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался о возможном участии игроков в зимней Олимпиаде-2022.

– Самая позитивная новость для вас, как для человека, который отвечает за сборную России – это, наверное, новое соглашение игроков НХЛ, где должны зафиксировать участие хоккеистов лиги на Олимпийских играх в . Другое дело, что для сборной России Олимпиада – это цель номер один?

– Это действительно очень хорошая и важная новость. Мы как действующие олимпийские чемпионы хотим выиграть десятое золото для нашей страны. У нас с канадцами сейчас по девять золотых медалей. Нам поставлена задача, мы к ней идем. Других целей, кроме победы, перед Россией быть не может.

Что касается соглашения игроков НХЛ, то там прописана возможность приезда игроков лиги, но при проведении переговоров с МОК, Международной федерацией хоккея, владельцами клубов НХЛ. Если сравнивать ситуацию с Играми в Южной Корее, то она аналогична: также велись переговоры, также было желание игроков. Все упирается в экономику: МОК зарабатывает на Играх одинаковое количество средств вне зависимости от того, принимают в них участие хоккеисты из НХЛ или нет. А вот тратят при приезде игроков из НХЛ они сразу намного больше.

Само собой, мы следим за ситуацией, у нас есть план А, есть план Б. Мы готовы к любому развитию событий, как мы были готовы и перед Олимпийскими играми в Южной Корее.



– План Б – это КХЛ?



– Мы рады тому, что у нас в России очень много очень талантливых молодых хоккеистов. Мы смотрим на ребят, которые, имея очень хорошее предложение, не уехали в Северную Америку, и понимаем, что они в короткие сроки будут способны приносить пользу и клубам, и сборной. И если состоявшиеся игроки, такие как Капризов или Сорокин, улетают, то еще человек 50, которые имели предложения, остались. И эти 50 – потенциальные кандидаты в сборную. Как и в 2018 году, мы пропишем в документах для всех: и тех, кто играет в Северной Америке, и тех, кто выступает в , – сказал Ротенберг.

Сборная России ни раза не побеждала на олимпийских хоккейных турнирах. Семь раз золотые медали завоевывала сборная СССР, по разу победителями становились Объединенная команда, в которую входили спортсмены государств – бывших республик СССР (в 1992 году), и команда Олимпийских спортсменов из России (в 2018-м).

НХЛ и игроки обо всем договорились: локаута не будет, можно ехать на Олимпиаду. Но Капризов и Сорокин не сыграют до 2021-го