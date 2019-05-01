Ротенберг о потолке зарплат: «Это риск. Россия выиграла ОИ-2018 за счет вложений в зарплаты игроков КХЛ»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал введение потолка зарплат в КХЛ.
– Говорят, что вы были одним из пяти, кто голосовал за инициативу Есмантовича по увеличению потолка [зарплат]. Зачем СКА увеличение потолка зарплат, если вы справляетесь совершенно нормально и сейчас платежку свою подрезали существенно по сравнению с тем, что было и даже максимум в команде по 60 миллионов лишь у двоих игроков?
– Мы в этой ситуации смотрим на подготовку к Олимпиаде в Пекине и сравниваем ситуацию с Олимпиадой в Корее, где у нас есть положительный опыт. Ее мы выиграли, в том числе, за счет финансовых вложений в зарплаты игроков КХЛ.
Конечно, за контракты Ильи Ковальчука, Павла Дацюка, Ивана Телегина, Сергея Андронова, всех остальных игроков нужно сказать большое спасибо «Газпрому», «Роснефти», «Магнитке», Виктору Филипповичу Рашникову, всем остальным спонсорам клубов и лиги. Лига существует благодаря акционерам клубов.
Если бы не было на тот момент возможности у «Газпрома» или у «Роснефти» финансировать СКА и ЦСКА в том объеме, чтобы мы могли вернуть игроков, подготовить их, у нас бы сейчас не было олимпийского золота, это абсолютно точно.
– И сейчас, собственно, ситуация повторяется?
– Да, и эта ситуация для нас – риск. Мы можем потерять игроков сборных.
Кирилл Капризов, думаю, мог бы еще играть здесь. Понятно, что финансовый фактор не самый основной, там много факторов…
– Но он все равно важный.
– Конечно. При этом если мы сравниваем с футболом, там нет ограничений, нет потолка. Мы находимся в открытой конкуренции с другими лигами и с другими видами спорта, – заявил Ротенберг.
Мы собрали состав для топ-клуба на 900 млн. Это реально, если не переплачивать ролевикам