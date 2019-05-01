Ротенберг о потолке зарплат: «Это риск. Россия выиграла ОИ-2018 за счет вложений в зарплаты игроков КХЛ»

Первый вице-президент ФХР прокомментировал введение потолка зарплат в КХЛ.

– Говорят, что вы были одним из пяти, кто голосовал за инициативу Есмантовича по увеличению потолка [зарплат]. Зачем СКА увеличение потолка зарплат, если вы справляетесь совершенно нормально и сейчас платежку свою подрезали существенно по сравнению с тем, что было и даже максимум в команде по 60 миллионов лишь у двоих игроков?

– Мы в этой ситуации смотрим на подготовку к Олимпиаде в Пекине и сравниваем ситуацию с Олимпиадой в Корее, где у нас есть положительный опыт. Ее мы выиграли, в том числе, за счет финансовых вложений в зарплаты игроков .

Конечно, за контракты , Павла Дацюка, , , всех остальных игроков нужно сказать большое спасибо «Газпрому», «Роснефти», «Магнитке», Виктору Филипповичу Рашникову, всем остальным спонсорам клубов и лиги. Лига существует благодаря акционерам клубов.

Если бы не было на тот момент возможности у «Газпрома» или у «Роснефти» финансировать СКА и ЦСКА в том объеме, чтобы мы могли вернуть игроков, подготовить их, у нас бы сейчас не было олимпийского золота, это абсолютно точно.

– И сейчас, собственно, ситуация повторяется?

– Да, и эта ситуация для нас – риск. Мы можем потерять игроков сборных.

, думаю, мог бы еще играть здесь. Понятно, что финансовый фактор не самый основной, там много факторов…

– Но он все равно важный.

– Конечно. При этом если мы сравниваем с футболом, там нет ограничений, нет потолка. Мы находимся в открытой конкуренции с другими лигами и с другими видами спорта, – заявил Ротенберг.

Мы собрали состав для топ-клуба на 900 млн. Это реально, если не переплачивать ролевикам