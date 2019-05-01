Никита Задоров: «Маккиннон больше заслужил «Харт Трофи», чем Панарин или Драйзайтль»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров оценил шансы форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина выиграть «Харт Трофи».
На приз также номинированы нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
– Как думаете, кто возьмет титул MVP как самый ценный игрок лиги?
– Думаю, Панарин станет третьим в голосовании за «Харт Трофи». А возьмет награду или Маккиннон, или Драйзайтль.
Артемий провел очень крутой сезон. Но посмотрите на Нэйта – он в списке бомбардиров клуба опережает второго нашего игрока Кэйла Макара на 43 балла. Это вообще другой уровень.
Драйзайтль – он с Макдэвидом играл. А с кем Маккиннон? У нас некоторые другие форварды были полсезона травмированы.
Нэтан играл с теми, с кем поставят. И на себе тащил нашу команду. Думаю, Нэйт больше заслужил «Харт Трофи», чем Драйзайтль или Панарин, – сказал Задоров.
Главное событие русского сезона НХЛ – Панарин претендует на MVP. Разбираемся, получит ли он приз