Никита Задоров: «Маккиннон больше заслужил «Харт Трофи», чем Панарин или Драйзайтль»

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Защитник «Колорадо» Никита Задоров оценил шансы форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина выиграть «Харт Трофи». 

На приз также номинированы нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

– Как думаете, кто возьмет титул MVP как самый ценный игрок лиги? 

– Думаю, Панарин станет третьим в голосовании за «Харт Трофи». А возьмет награду или Маккиннон, или Драйзайтль.

Артемий провел очень крутой сезон. Но посмотрите на Нэйта – он в списке бомбардиров клуба опережает второго нашего игрока Кэйла Макара на 43 балла. Это вообще другой уровень.

Драйзайтль – он с Макдэвидом играл. А с кем Маккиннон? У нас некоторые другие форварды были полсезона травмированы.

Нэтан играл с теми, с кем поставят. И на себе тащил нашу команду. Думаю, Нэйт больше заслужил «Харт Трофи», чем Драйзайтль или Панарин, – сказал Задоров.

Главное событие русского сезона НХЛ – Панарин претендует на MVP. Разбираемся, получит ли он приз

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