Андрей Назаров: «Россия без хоккея уже пять месяцев, могут начаться необратимые процессы»

Тренер Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с коронавирусом в клубах КХЛ.

«Внимательно читаю последние новости, вижу, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Континентальной лиге непростая. Некоторые ведущие клубы уже объявили, что у них в составе много инфицированных. Главное, что хочется в этой связи сделать, – пожелать скорейшего выздоровления всем тем, кто столкнулся с этой заразой.

Могу сказать, разумеется, без фамилий, что среди моих друзей и знакомых тоже есть те, кто болеет и переболел. Мы постоянно на телефоне, всех поддерживаю, всем желаю здоровья.

Кроме того, хочу поддержать КХЛ. Считаю, что сезон обязательно нужно начать именно 2 сентября, как это было запланировано. Время еще есть, командам важно соблюдать все эпидемиологические предписания и правила, чтобы начать играть в хоккей в указанный срок. По крайней мере, стремиться к этому.

Посмотрите, страна без хоккея уже практически пять месяцев, плей-офф не доигран. Могут начаться необратимые процессы. Люди соскучились по хоккею, так что я, повторюсь, всячески надеюсь, что со 2 сентября мы вернемся к прежней хоккейной жизни. Думаю, в КХЛ для этого сделают все возможное. И еще раз: главное – всем здоровья», – сказал Назаров.

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