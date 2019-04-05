Никита Нестеров: «В КХЛ очень мало хороших команд, уровень игр не такой высокий. В НХЛ намного проще развиваться»

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Олимпийский чемпион Никита Нестеров рассказал о планах продолжения карьеры в НХЛ

– Решение по контракту еще не принято, но вы нацелились в сторону НХЛ. Чувствуете, что в КХЛ уже не будет никакого развития?

– Безусловно, в НХЛ развиваться намного проще. Мотивируешь сам себя с самого начала. Просто так место в составе там тебе никто не даст.

Нужно за это бороться. Я не хочу сказать, что в КХЛ все игры проходные, но хороших команд очень мало. Уровень игр не такой высокий. 

– То есть, в ЦСКА вам не хватало именно борьбы и мотивации? Вы же обыгрывали всех подряд.

– Ну да, обыгрывали (со смехом). Конечно, приятно всех побеждать. Но думаю, в плей-офф все равно было бы тяжело. Нужно было бы собраться и доказать, что мы лучшие, – сказал Нестеров. 

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