Никита Нестеров: «В КХЛ очень мало хороших команд, уровень игр не такой высокий. В НХЛ намного проще развиваться»

Олимпийский чемпион рассказал о планах продолжения карьеры в .

– Решение по контракту еще не принято, но вы нацелились в сторону НХЛ. Чувствуете, что в уже не будет никакого развития?

– Безусловно, в НХЛ развиваться намного проще. Мотивируешь сам себя с самого начала. Просто так место в составе там тебе никто не даст.

Нужно за это бороться. Я не хочу сказать, что в КХЛ все игры проходные, но хороших команд очень мало. Уровень игр не такой высокий.

– То есть, в вам не хватало именно борьбы и мотивации? Вы же обыгрывали всех подряд.

– Ну да, обыгрывали (со смехом). Конечно, приятно всех побеждать. Но думаю, в плей-офф все равно было бы тяжело. Нужно было бы собраться и доказать, что мы лучшие, – сказал Нестеров.