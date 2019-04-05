Рижское «Динамо» представило новый логотип.

Это первый ребрендинг клуба за период выступления в (с 2008 года).

На новом логотипе отсутствуют изображения львов и динамовской литеры «Д» в классическом варианте.

Новый логотип состоит из четырех элементов: трех звездочек, щита и букв «DR».

«Щит и звезды – символы Латвии, в то время как интегрированные буквы «DR» используют геометрическую решетку и линии, которые символизируют стабильность, силу и единство», – было заявлено на презентации логотипа.