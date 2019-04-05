Рижское «Динамо» представило новый логотип

Теги КХЛ Динамо Рига игровая форма стиль Хоккей

Рижское «Динамо» представило новый логотип. 

Это первый ребрендинг клуба за период выступления в КХЛ (с 2008 года). 

На новом логотипе отсутствуют изображения львов и динамовской литеры «Д» в классическом варианте. 

Новый логотип состоит из четырех элементов: трех звездочек, щита и букв «DR».

«Щит и звезды – символы Латвии, в то время как интегрированные буквы «DR» используют геометрическую решетку и линии, которые символизируют стабильность, силу и единство», – было заявлено на презентации логотипа.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья