Рижское «Динамо» представило новый логотип.
Это первый ребрендинг клуба за период выступления в КХЛ (с 2008 года).
На новом логотипе отсутствуют изображения львов и динамовской литеры «Д» в классическом варианте.
Новый логотип состоит из четырех элементов: трех звездочек, щита и букв «DR».
«Щит и звезды – символы Латвии, в то время как интегрированные буквы «DR» используют геометрическую решетку и линии, которые символизируют стабильность, силу и единство», – было заявлено на презентации логотипа.
Рижское «Динамо» меняется. pic.twitter.com/V43r4yW5jp— КХЛ (@khl) July 21, 2020