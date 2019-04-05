Василевский в 3-й раз подряд номинирован на приз лучшему вратарю сезона НХЛ (Дэн Мильштейн)

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в 3-й раз подряд номинирован на приз лучшему вратарю сезона НХЛ – «Везина Трофи», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Сегодня НХЛ должна назвать имена трех вратарей, набравших больше всего голосов генеральных менеджеров клубов.
Победитель этого голосования будет объявлен позже.
Василевский занял 3-е место в 2018 году, а по итогам прошлого сезона стал обладателем приза, получив 28 первых мест из 31.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Congratulations to Andrei Vasilevskiy on 3rd consecutive NHL Vezina Trophy nomination. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/pR0dvPh6WN— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) July 16, 2020