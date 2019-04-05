Василевский в 3-й раз подряд номинирован на приз лучшему вратарю сезона НХЛ (Дэн Мильштейн)

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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в 3-й раз подряд номинирован на приз лучшему вратарю сезона НХЛ – «Везина Трофи», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн

Сегодня НХЛ должна назвать имена трех вратарей, набравших больше всего голосов генеральных менеджеров клубов.

Победитель этого голосования будет объявлен позже. 

Василевский занял 3-е место в 2018 году, а по итогам прошлого сезона стал обладателем приза, получив 28 первых мест из 31. 

С его статистикой можно ознакомиться здесь

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