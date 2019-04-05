«Куньлунь» договорился о проведении домашних матчей в Мытищах

, скорее всего, начнет новый сезон КХЛ в Мытищах, сообщает «Р-Спорт».

В распоряжении агентства оказалось письмо от генерального директора «Арены Мытищи» Александра Семыкина на имя главы КХЛ Алексея Морозова.

В письме сообщается, что китайский клуб и подмосковная арена достигли предварительной договоренности о проведении домашних матчей в сезоне-2020/21.

Ранее Морозов рассказал, что лига предложила «Куньлуню» провести первые домашние матчи сезона-2020/21 на территории России.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.