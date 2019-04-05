НХЛ отклонила контракт Григоренко, «Коламбус» подаст новый запрос 1 июля

НХЛ отказала «Коламбусу» в регистрации контракта форварда Михаила Григоренко, сообщает официальный сайт клуба.
«Контракт Григоренко был отклонен НХЛ из-за недопонимания относительно окна регистрации», – говорится в заявлении «Коламбуса».
Отмечается, что соглашение будет заново подано на регистрацию 1 июля.
Напомним, вчера, 20 апреля, клуб объявил о подписании однолетнего контракта с россиянином. Сумма договора – 1,2 миллиона долларов.
Последние три сезона 25-летний форвард провел в КХЛ в составе ЦСКА. За это время он набрал 116 (46+70) очков при полезности «+64» в 147 матчах.
В сезоне-2018/19 Григоренко вместе с московским клубом выиграл Кубок Гагарина.
Ранее нападающий провел 217 матчей в НХЛ за «Колорадо» и «Баффало».