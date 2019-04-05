НХЛ отклонила контракт Григоренко, «Коламбус» подаст новый запрос 1 июля

отказала «Коламбусу» в регистрации контракта форварда , сообщает официальный сайт клуба.

«Контракт Григоренко был отклонен НХЛ из-за недопонимания относительно окна регистрации», – говорится в заявлении «Коламбуса».

Отмечается, что соглашение будет заново подано на регистрацию 1 июля.

Напомним, вчера, 20 апреля, клуб объявил о подписании однолетнего контракта с россиянином. Сумма договора – 1,2 миллиона долларов.

Последние три сезона 25-летний форвард провел в в составе ЦСКА. За это время он набрал 116 (46+70) очков при полезности «+64» в 147 матчах.

В сезоне-2018/19 Григоренко вместе с московским клубом выиграл Кубок Гагарина.

Ранее нападающий провел 217 матчей в НХЛ за «Колорадо» и «Баффало».