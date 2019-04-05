Коронавирус выявлен у трех игроков «Монреаля»

Пандемия коронавируса затронула хоккеистов .

По информации The Athletic, в составе «Канадиенс» выявлен ряд заражений. Положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы как минимум у трех игроков в последние дни.

Национальная хоккейная лига и «Монреаль» отказались предоставить официальный комментарий по этому поводу.

Ранее был сформирован план, согласно которому 13 июля команды должны приступить к тренировочной работе в лагерях для подготовки к возобновлению сезона.

Первые матчи были намечены на 1 августа. «Монреаль», согласно плану, должен провести серию с в Торонто.

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