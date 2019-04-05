Коронавирус выявлен у трех игроков «Монреаля»

Пандемия коронавируса затронула хоккеистов «Монреаля».
По информации The Athletic, в составе «Канадиенс» выявлен ряд заражений. Положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы как минимум у трех игроков в последние дни.
Национальная хоккейная лига и «Монреаль» отказались предоставить официальный комментарий по этому поводу.
Ранее был сформирован план, согласно которому 13 июля команды должны приступить к тренировочной работе в лагерях для подготовки к возобновлению сезона.
Первые матчи были намечены на 1 августа. «Монреаль», согласно плану, должен провести серию с «Питтсбургом» в Торонто.
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