Артем Воронин: «Зайцев просил бывшую жену элементарно не встречать его пьяной после игры»

Нападающий , друг , рассказал о разводе хоккеиста «Оттавы» с .

– Вы застали быт Маргариты с Никитой еще до развода?

– Да. Ситуация в их семье мне сразу же показалась непонятной. Они были уже тогда по отдельности. Каждый существовал в своем мире.

Но я не лез к ним с вопросами – просто наблюдал со стороны, делал для себя какие-то выводы. Но к концу своего визита в Торонто я понял, что дело пахнет жареным.

– Их развод не был для вас неожиданностью?

– Нет. Маргарита просто не слышала его. Он просил, в первую очередь, уделять внимание девочкам, быть мамой. Даже не требовал внимания к себе.

Никита хотел, чтобы не мама помогала няне, а наоборот. Но и помощи особой от Маргариты не было. В конце моего визита мне даже пришлось одному с няней лететь с девочками в Москву.

– В воспитании детей Никита действительно всегда принимал большее участие?

– Так и есть. Когда я приехал в Торонто, просил его провести экскурсии для меня. На что он отвечал мне, что не может себе этого позволить.

Мы выезжали куда-то только в окно, когда у девочек был сон. Так было и в случае, когда я назначил встречу с врачом. Мы пошли вместе на прогулку, потом девчонки поспали, после чего мы приехали с продуктами и устроили дома барбекю и ужин.

Где все это время была Маргарита, я не знаю. Дома она не находилась. Воспитанием девочек занимались только Никита и няня. Весь его график был построен под тренировки, игры и детей. Я был свидетелем ситуаций, когда Маргарита могла прийти домой глубокой ночью. Два дня подряд она возвращалась домой, когда уже все спали. Ключи тогда она то ли забыла, то ли потеряла. Не знаю, что там произошло. Никита ложился рано, а я жил в отдельной комнате и спал по своему расписанию.

В три часа ночи я услышал долбежку в дверь. Решил не вмешиваться, лежал и слушал. Никита спустился и открыл ей дверь. На утро я увидел какой-то молоток и туфли. В дверь долбили всем, чем можно. Тогда я не выдержал и спросил у него, что происходит. Девочки ночью спят, в доме гость...

Он был на взводе и в жесткой форме говорил ей, чтобы больше такого не повторялось. Просил, чтобы она занималась девочками. Доходчиво все объяснял. На что она посоветовала ему засунуть свои советы куда подальше, и на следующий день все повторилось. При этом Никита не устраивал жене никаких скандалов. Все было высказано в форме просьбы.

– В какой момент вы узнали о разводе?

– Никита сказал мне об этом за несколько дней до моего вылета. Он объяснил, что это его последняя капля. Он просил ее элементарно не встречать его пьяной после игры. Но его не слышали, – сказал Воронин.