НХЛ по-прежнему планирует, что в сезоне-2020/21 команды проведут по 82 матча в регулярке

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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал об ожиданиях НХЛ от следующего сезона-2020/21. 

«Что касается следующего сезона, то НХЛ по-прежнему планирует провести полный регулярный чемпионат с 82 играми, несмотря на поздний старт в декабре или январе.

Они попытаются продавить это. Финал Кубка Стэнли может пройти следующим летом», – написал Лебрюн в твиттере.

Сезон-2019/20 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что он будет доигран в августе-октябре в формате плей-офф с участием 24 команд. 

НХЛ уже близко: вернется в августе, финал – в октябре. Возможно, игроков изолируют специальной стеной

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