Сезон НХЛ возобновится 1 августа, рынок свободных агентов откроется 1 ноября (Боб Маккензи)

Теги Торонто Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ драфт НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Боб Маккензи календарь Хоккей

Инсайдер TSN Боб Маккензи представил примерный план завершения сезона НХЛ-2019/20, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

Лига и Ассоциация игроков продолжают переговоры о формате возобновления сезона. 

Сообщается, что тренировочные лагеря откроются 13 июля. 

26 июля команды покинут свои города и отправятся в 2 принимающих города, которыми, вероятно, будут Торонто и Эдмонтон

1 августа начнутся серии плей-аута. 10 или 11 августа состоится лотерея за общий 1-й выбор драфта НХЛ-2020. Он достанется одной из проигравших в квалификации команд. 

Ожидается, что обладатель Кубка Стэнли определится в начале октября, после чего в том же месяце пройдет церемония драфта. 

Рынок свободных агентов в таком случае откроется 1 ноября. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья