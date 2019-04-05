Депутат Дегтярев: «Новый законопроект не про деньги, а про право государства знать, куда едет спортсмен»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал Sports.ru о проекте изменений в Закон о спорте.

Минспорт предложил взимать компенсацию с игроков до 23 лет, переходящих в иностранные клубы.

– Хоккейные школы финансируются из бюджета – почему игрок должен выплачивать компенсацию школе, если эту компенсацию уже выплатили в том числе его родители (в виде налогов)?

– Вопрос расходования налогов родителей из области демагогии. Собранные налоги тратятся и на здравоохранение, и на образование, и на оборону, и на спорт.

Механизм солидарности подразумевает под собой выплаты детским спортивным школам, где спортсмен воспитывался, в случае перехода игрока в другой клуб. Компенсации за переход – это сложившаяся практика во многих видах спорта: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Она применяется во всем мире. В России этот механизм введен в соответствии с требованиями международных регламентов. Компенсация направляется на развитие детско-юношеского спорта, на выплату премии тренеру, который воспитал данного спортсмена.

– Ближайшая аналогия такой компенсации – солидарные выплаты ФИФА, которые производит клуб-покупатель при трансфере. А данные поправки предписывают производить выплату компенсации игроку. Почему?

– Это пример действия lex sportive, то есть наднационального регулятора международных спортивных отношений. Наши федерации должны следовать правилам международных федераций. В футболе выплаты школе производит новый клуб. В хоккее действует устоявшаяся практика, когда эту компенсацию выплачивает спортсмен или его представители (родители). Это следует и из международных особенностей перехода. Новые поправки законопроекта Дегтярева-Третьяка учитывают не только статус российских спортивных федераций, но также и национальных лиг. В хоккее, в частности, есть , которая устанавливает особенности переходов.

– Если для государства важна компенсация в адрес школ, подготовивших игрока, а в пояснительной записке акцентируется внимание на хоккее, то почему не рассмотрена возможность трансферного соглашения с НХЛ? По нему за каждого игрока, подписавшего контракт в НХЛ, федерация получает денежную компенсацию. В Швеции она, например, составляет от 200 до 300 тысяч долларов за игрока.

– Наши поправки не только про хоккей, но про все виды спорта. В отличие от проекта Минспорта мы не хотим устанавливать конкретный размер компенсаций, прописывать возраст спортсменов. Мы считаем, что в каждом виде спорта свои особенности, которые должны регулироваться внутренними регламентами самих федераций. Более того, эти регламенты уже существуют и успешно работают сегодня. Но так как они не упомянуты в законе, то возникают вопросы относительно их легитимности. Мы предлагаем узаконить и усовершенствовать ту систему, которая уже существует.

– Значат ли эти поправки, что размер компенсации будет больше, чем условные 200 тысяч долларов от НХЛ?

– Законопроект Дегтярева-Третьяка не про деньги, а про право государства и федерации знать, куда выезжает спортсмен, иметь возможность его беспрепятственно пригласить в сборную. Пусть даже он будет играть за океаном. Если сборная России имеет виды на определенного игрока, то в договоры, которые будут заключены, можно включить обязанность приехать в расположение сборной команды России. Агенты и спортсмены перед заключением контракта с иностранным клубом будут обязаны этот пункт вписать в договор.

Наши налогоплательщики имеют полное право видеть спортсменов в расположении сборной России, потому что десятилетиями вкладываются в талантливых ребят. От этого выиграют и сборные, и болельщики. Все нюансы, связанные с организационными вопросами будут прописываться в правилах национальными федерациями по видам спорта. Вопрос о размере компенсации нужно адресовать им после принятия законопроекта, – заявил Дегтярев.