Овечкин о плей-офф НХЛ: «Без зрителей будет тяжело играть»

Капитан прокомментировал мнение о том, что досрочно завершенный из-за коронавируса чемпионат угрожает его личным спортивным достижениям.

«Не то что обидно, здесь уже ничего поделать не можешь. Все мы находимся в одной лодке, поэтому что нам говорят, то мы и делаем.

Надеюсь, что все будет хорошо, что зрители смогут присутствовать на трибунах [в плей-офф], потому что без зрителей, понятное дело, будет тяжело играть. Но никто пока ничего [на этот счет] не говорил, посмотрим, что будет дальше.

Вроде должны в ближайшие дни сказать, когда возобновится сезон. Сезон завершится, и после этого поедем домой.

У нас по шесть человек тренируются, уже вторая неделя пошла», – сказал Овечкин.