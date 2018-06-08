Орлов о Кубке Стэнли: «Больше всех ждал Овечкин. Это самая дорогая победа в нашей карьере»

Защитник поделился воспоминаниями о победе в розыгрыше Кубка Стэнли в 2018 году.

«На самом деле это очень приятные воспоминания для нас. Это была важная победа. Больше всех этого ждал . Это самая дорогая победа в нашей карьере.

Ощущения перед последней игрой помню хорошо. Мы находились в Вегасе, это был очень волнительный момент. Я не мог уснуть, постоянно ворочался. Когда вышел на игру, то все лишние мысли ушли.

Будем стараться победить еще раз. Уже тогда мы сказали, что необходимо повторить этот результат. Для всех нас это дорогая память. Будем ждать даты возобновления чемпионата», – заявил Орлов.

Напомним, в финале «Кэпиталс» переиграли «Вегас» со счетом 4-1 в серии.