Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов рассказал, как отвечает на вопросы во время интервью.

– Когда вы отвечаете для публики якобы невпопад, выдавая свои знаменитые рассуждения об эзотерике и энигматичности Вселенной, выдавая совсем не тот ответ, которого от вас ждут, – вы понимаете, что люди будут откровенно потешаться? Как я понимаю, вы слишком образованный собеседник для вопросов типа «Как вам удалось разыграть эту комбинацию?»

– Знаете, как бывает порой? Во время интервью разговариваешь с журналистом, даешь ответы… А ведь они совершенно не имеют никакого отношения к моим настоящим мыслям. Ты просто подыгрываешь. Даешь ответ, который хочет услышать собеседник.

Надо ведь ему тоже помочь, создать рейтинг его статье. Дать журналисту немного подзаработать. Может, и его рейтинг поднимется в редакции, у него улучшится заработок.

Но правильно говорят: язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Я истинную душу раскрываю редко. Но очень часто подыгрываю. Иногда даже несу всякую чушь, чтобы подразнить зрителей. Это же все игра, – сказал Брызгалов.

Брызгалова считают чудиком из космоса. На самом деле он топ-вратарь, которого не поняли