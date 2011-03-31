Ротенберг о победе СКА над «Каролиной» в 2010-м: «НХЛ считает себя лучшей лигой мира, поражения наносят удар по имиджу»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможное проведение матчей с клубами в России.

«Мы помним такой матч против «Каролины». Мы их тогда обыграли. Это надо повторить.

Но после той игры в НХЛ посчитали, что такое поражение наносит удар по имиджу чемпионата. Они считают себя лучшей лигой мира, поэтому поражение от клуба для них – сильный удар.

Когда наши клубы обыгрывают команды НХЛ, возникает вопрос: а лучшая ли у них лига? Поэтому они сейчас не проводят матчи с клубами из других лиг», – сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

В октябре 2010 года СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Каролину» в выставочном матче со счетом 5:3.