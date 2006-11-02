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    Роман Ротенберг: «Хотелось бы сыграть с чемпионом НХЛ на стадионе «Санкт-Петербург»

    Теги СКА НХЛ КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Санкт-Петербург Арена (Крестовский) выставочные матчи КХЛ - НХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

    Член совета директоров КХЛ, вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о возможности проведения матча с клубами НХЛ. 

    – Вы встречались в Хельсинки с Гэри Бэттменом. Обсуждали идею – насколько я понимаю – между клубом КХЛ и клубом НХЛ на стадионе «Зенита». Насколько он был заинтересован?

    – Мы обсуждаем это. Интересный вариант, потому что можно привлечь большое количество болельщиков. Экономически это будет интереснее, чем играть на 12-тысячной арене. Потому что в Европе средняя цена билета – 130 евро. Это дорого для нас.

    С учетом ценообразования в России, с учетом дохода на душу населения мы не можем позволить себе таких цен на билеты, но можем взять масштабом. А масштаб – это арена на 70 тысяч человек, причем крытая арена. Нет рисков. И можно найти в этом экономическое обоснование.

    И провести две игры, например, в следующем году на «Зенит-Арене». Мы сейчас протестируем эту опцию – матчами СКА – ЦСКА и сборных России и Финляндии в декабре.

    – А какой клуб НХЛ вы бы хотели видеть в России?

    – Хотелось бы сыграть с чемпионом. Хочется самый сильный клуб в соперники. Но тут – как решит НХЛ. Мы готовы играть с любой командой. К примеру, «Виннипег» мне очень нравится. И как она играет, и какие у нее большие традиции. Мы были бы рады увидеть «Джетс» в России.

    – Может ли быть так, что ЦСКА тоже сыграет против клуба НХЛ в Санкт-Петербурге?

    – Любой вариант возможен. Нужно просто найти экономическое обоснование. Просчитать финансовую модель такого матча. Во главу угла в таком проекте будет ставиться экономика, – сказал Ротенберг.

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