Роман Ротенберг: «Хотелось бы сыграть с чемпионом НХЛ на стадионе «Санкт-Петербург»

Член совета директоров КХЛ, вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о возможности проведения матча с клубами НХЛ.

– Вы встречались в Хельсинки с Гэри Бэттменом. Обсуждали идею – насколько я понимаю – между клубом КХЛ и клубом НХЛ на стадионе «Зенита». Насколько он был заинтересован?

– Мы обсуждаем это. Интересный вариант, потому что можно привлечь большое количество болельщиков. Экономически это будет интереснее, чем играть на 12-тысячной арене. Потому что в Европе средняя цена билета – 130 евро. Это дорого для нас.

С учетом ценообразования в России, с учетом дохода на душу населения мы не можем позволить себе таких цен на билеты, но можем взять масштабом. А масштаб – это арена на 70 тысяч человек, причем крытая арена. Нет рисков. И можно найти в этом экономическое обоснование.

И провести две игры, например, в следующем году на «Зенит-Арене». Мы сейчас протестируем эту опцию – матчами СКА – ЦСКА и сборных России и Финляндии в декабре.

– А какой клуб НХЛ вы бы хотели видеть в России?

– Хотелось бы сыграть с чемпионом. Хочется самый сильный клуб в соперники. Но тут – как решит НХЛ. Мы готовы играть с любой командой. К примеру, «Виннипег» мне очень нравится. И как она играет, и какие у нее большие традиции. Мы были бы рады увидеть «Джетс» в России.

– Может ли быть так, что ЦСКА тоже сыграет против клуба НХЛ в Санкт-Петербурге?

– Любой вариант возможен. Нужно просто найти экономическое обоснование. Просчитать финансовую модель такого матча. Во главу угла в таком проекте будет ставиться экономика, – сказал Ротенберг.