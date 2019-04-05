Гусев о юморе в США: «До сих пор не все шутки кажутся мне смешными»

Форвард оценил американский юмор и рассказал об изучении английского языка.

– Думать на английском я пока точно не научился. Несмотря на то, что у меня нормальный разговорный уровень, интервью местным СМИ я не даю. Могу неправильно что-то сказать, сформулировать.

А так мы каждый день общаемся с ребятами в раздевалке. Мне приходится много говорить на английском, я же единственный русский в команде.

– Еще одна вещь, про которую вы говорили: некоторые американские шутки у вас вызывали недопонимание, мол, не все смешные. Привыкли к местному юмору?

– Нет. Ничего не изменилось. До сих пор не все шутки кажутся мне смешными. Но со временем я начал привыкать и понимать больше.

– Как они реагируют на русский юмор?

– Обычно смеются. Совсем другое понимание, – сказал Гусев.

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