Гусев оценил дебютный сезон в НХЛ: «На три с плюсом»

Форвард «Нью-Джерси» оценил свой дебютный сезон в . В 66 матчах игрок набрал 44 (13+31) очка.

— Если по пятибалльной [шкале], тогда на три с плюсом. Не могу сказать, что разочарован, и не могу сказать, что доволен. Потому что было много и хороших, и плохих моментов.

— В октябре вас часто ставили в четвертое звено, давали мало игрового времени, а потом отправили в запас. Вас шокировала данная ситуация?

— Неважно, в четвертом звене ты играешь или в третьем. Когда проводишь мало времени на площадке, тяжело себя проявить. Ты стараешься, как можешь, но когда играешь по восемь минут, сложно что-то сделать.

— Хотя бы на секунду не возникло мысли, мол, в Америке мне не место, может стоит вернуться в Россию?

— Я не хотел никуда возвращаться. Когда ехал в НХЛ, понимал, что все будет не так просто. Это другая лига. Мне нужно было время для того, чтобы понять, что к чему. Понял одно: если ты хороший хоккеист, то в любом случае будешь играть.

Тот, кто руководил в «Нью-Джерси», понял, что я не сломался даже в то время, когда сидел в запасе — продолжал тренироваться, работать. Им ничего не оставалось, кроме как дать мне время. После чего я стал играть еще лучше.

— Ваш агент отметил, что вас пытались научить играть в «Девилс» в закрытый хоккей. Научили?

— Думаю, что не научили. Но все равно я что-то приобрел для себя. Когда играешь по 10 минут, ты должен поменять свой стиль хоккея. Нужно пользоваться каждой сменой. Вот когда играешь около 20 минут — это совсем другое дело.

— С кем удобнее всего выходить в , кто вам подходит по стилю?

— Последние 20 матчей я играл с Захой и Браттом. С ними у меня получается лучше всего. Как раз с этими же ребятами и с другими европейцами общаюсь больше других, – сказал Гусев.