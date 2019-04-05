Бретт Халл о скандале с Лайпсиком: «Мы делали и говорили то же самое, но попасться было нереально»

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл поделился мнением о возросшей роли медиа и социальных сетей в жизни спортсменов. 

«Вашингтон» выставил на драфт отказов форварда Брендана Лайпсика, чьи высказывания в интернете стали известны общественности.

Игрок, в частности, критиковал внешность некоторых знакомых женщин и назвал своих одноклубников «неудачниками».

«Мы делали и говорили то же самое. Но тогда попасться было нереально.

После игр мы могли гулять по барам и стриптиз-клубам, делать что угодно. Но все это не шло дальше сплетен.

Теперь с весельем покончено. В такой игре для меня нет прелести», – сказал Халл.  

Партнер Овечкина назвал жену другого хоккеиста жирухой. Его тут же выставили из команды

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