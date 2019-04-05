Татьяна Тарасова: «Легенда №17» – прекрасный фильм. Сначала боялась смотреть, думала, из отца сделают монстра»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о фильме «Легенда №17», в котором Олег Меньшиков сыграл ее отца, бывшего тренера ЦСКА и сборной СССР по хоккею .

«Пока я жива, буду чтить память своего отца. Пока я жива, люди будут помнить моего отца! И я очень благодарна создателям фильма «Легенда №17». Прекрасный фильм.

Олег Меньшиков удивительно тонко передал и характер моего отца, и все чувства. Хотя сначала я боялась смотреть этот фильм, думала, из отца сделают монстра. Но нет. Я видела на экране своего папу. И благодарна очень создателям за это», – сказала Тарасова.

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