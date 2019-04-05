Ротенберг о совмещении постов: «Олимпиада выиграна не просто так. Важно, чтобы тренер мог работать с игроками каждый день»

Первый вице-президент ФХР объяснил, почему тренер должен совмещать посты в и клубе.

Ранее официально возглавил и сборную России.

«Важно понимать, что работа над развитием игрока – это работа круглосуточная. Она начинается с июля, когда стартует сбор, и затем идет каждый день над физикой, психологией, тактикой.

В наше время важно игрока развивать. У нас есть успешный опыт Олимпиады в Южной Корее, наша программа «Красная Машина» была внедрена до того турнира. Олимпиада была выиграна не просто так.

Раньше, во времена того же Виктора Тихонова, молодым игрокам давали играть, формировали тройки из них. Мы используем этот опыт, и нам кажется, что в не дают играть молодым хоккеистам.

Для сборной важно, чтобы тренер национальной команды мог постоянно быть перед глазами игроков-кандидатов, работал с ними каждый день.

Чтобы выиграть Олимпиаду, нужно попасть в точку, собрать лучших игроков, зная о них все», – описал точку зрения Ротенберг.

Брагину дали сборную, потому что он знает всех игроков по молодежке. Но тогда они еще не получали миллионы и не ездили на крутых тачках