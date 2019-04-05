Ротенберг о Брагине: «Тренер «Ак Барса» и ЦСКА не может ехать на Евротур, в приоритете клуб. СКА идет на риск, развивая российский хоккей»

Первый вице-президент и глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о совмещении постов в и национальной команде .

Ранее стало известно, что вместо Алексея Кудашова главным тренером СКА и сборной России назначен Брагин.

«Мы работаем со всеми тренерами, и с Квартальновым, и с Никитиным. Во главе угла – вопрос времени. Главный тренер «Ак Барса», ЦСКА не может уезжать на Евротур, так как в приоритете клуб. В случае СКА мы идем на риск, развивая российский хоккей.

Мы постоянно усиливаем тренерские штабы, мы смотрим на результат, нам важен сам тренировочный процесс. Все тренировки мы снимаем на видео. Когда мы будем принимать решение по штабу на ЧМ-2021, то мы рассмотрим разные варианты. Не исключено, что в тренерский штаб там присоединится Игорь Ларионов.

Уход Кудашова? Мы смотрели в комплексе, мы собираем наш архив, где есть все наработки, методики наших тренеров. С точки зрения Кудашова, здесь больше вопрос времени. По семейным причинам он не мог выполнять круглосуточную работу. Кудашов сам к нам обратился после сезона, попросив рассматривать его в качестве консультанта. Нет какой-то одной причины ухода Алексея Николаевича, это комплексный подход», – сказал Ротенберг.