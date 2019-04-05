Вячеслав Фетисов: «Путин впервые встал на коньки в 58 лет. Он сказал мне: «Не знал, что это такая радость»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал об игре в хоккей с чиновниками.

– Матчи с государственными чиновниками – это просто игра на льду. Потом все чай пьют, рассуждают, как нам больше катков построить, как нам не дискриминировать сегодня детей из бедных семей. Во всем мире это происходит.

Дети из бедных семей сегодня не могут позволить играть в хоккей, потому что это дорого. А мы здесь стараемся это решить, поэтому губернаторы строят катки.

Все играют в хоккей и считают, что это круто. Если политику самому что-то интересно, то он будет это развивать.

– Если они обсуждают строительство катков – это одно, если обсуждают заключение контрактов – это другое. Если это бизнесмены.

– Думаю, у них есть другие формы общения с президентом для подобных обсуждений. Здесь спорт.

Когда с утра до вечера думает, как Германию сделать самой могущественной страной. И расслабиться ей негде! Если бы она с нами в хоккей играла, то расслабилась бы, забыла о том, что происходит. Получила бы радость от спорта.

в 58 лет впервые встал на коньки. Он сказал мне: «Слушай, я до этого не знал, что это такая радость».

Готов любого политика поставить на коньки, в том числе того же . Думаю, он в гольф хорошо играет, но хоккей круче, каждый раз дает новые ощущения», – сказал Фетисов.