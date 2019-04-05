Егор Соколов: «Путин – большое имя для канадцев. Подшучивают: «Сокол, ты только русскую мафию не наводи»

Нападающий молодежной сборной России рассказал, как в Канаде относятся к президенту РФ .

«Я думаю, что канадцы боятся русских. Это я шучу, но речь о политике. Есть стереотип о русской мафии. Владимир Путин для них – большое имя.

Многие ребята в команде постоянно у меня спрашивают, как мы в России живем. Подшучивают и требуют: «Сокол, ты только русскую мафию на меня не наводи!»

А я им всегда говорил, что Путин – хороший президент, и он вам не сделает ничего плохого. Если вы ничего плохого не сделаете нам», – сказал Соколов.

В минувшем сезоне 19-летний россиянин играл в юниорской лиге Квебека за «Кейп-Бретон». В 52 матчах он набрал 92 (46+46) очка.

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