Наиль Якупов: «С удовольствием перешел бы в «Ак Барс», если бы был свободен. Казань – мой второй дом»

Форвард сообщил, что был бы не против стать игроком .

– За профессиональную карьеру вы провели только 22 матча за «Нефтехимик». Вас тянет играть обратно в Татарстан?

– Домой всегда тянет, как ни крути. Если бы не тянуло, я бы не ездил при первой возможности в Нижнекамск или Казань. И там, и там у меня много родных и друзей. Казань я вообще люблю. Это один из самых красивых городов страны.

– Принято считать, что для воспитанника «Ак Барс» – самый принципиальный соперник. Долго думали бы, если бы вам предложили перейти в казанский клуб?

– Если бы у меня не было команды и я был бы свободен, то вообще не думал. С удовольствием бы перешел. «Ак Барс» – топ-клуб в , а Казань – мой второй дом, – сказал Якупов.