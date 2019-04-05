Овечкин о протестах в США: «Важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим»

Капитан «Вашингтона» прокомментировал ситуацию с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит повсюду, включая Вашингтон.

Для нас очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Нужно научиться слушать и меняться.

Пожалуйста, берегите себя. Заботьтесь друг о друге и своей семье», – написал Овечкин в твиттере.

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты против дискриминации, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются, в ряде городов они переросли в погромы.

Санчо, Тюрам, Осака, Фердинанд, Леброн, весь состав «Ливерпуля» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда