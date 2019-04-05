Овечкин предложил «Вашингтону» вернуть форму времен его дебюта в НХЛ

«Вашингтон» устроил опрос в инстаграме, предложив выбрать лучшую игровую форму за всю историю клуба.

Победу в голосовании одержала форма «Кэпиталс», в которой хоккеисты выступали во время Зимней классики НХЛ в 2015 году.

При этом в комментарии пришел капитан «столичных» , который предложил свой вариант.

«Лучшая – в мой первый год. Давайте на следующий сезон вернем мою первую форму? Фанаты «Кэпс», пожалуйста, скажите «да», чтобы все знали, что мы этого хотим!» – написал Овечкин.

В сезоне-2005/06 «Вашингтон» выступал в форме, дизайн которой был разработан в 1990-е годы. В 2007 году «Кэпиталс» вернулись к классическим красно-бело-синим цветам.

Изображение: nhluniforms.com