НХЛ о протестах в США и Канаде: «Мы против всех, кто поддерживает расизм, ненависть, нетерпимость и насилие»

выступила с заявлением по поводу массовых протестов в США и Канаде.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания за попытку расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Причиной смерти стало то, что один из полицейских прижал коленом шею закованного в наручники мужчины и продержал его так более 7 минут.

Видео инцидента распространилось по сети, после этого в Миннеаполисе и многих других городах Северной Америки начались массовые беспорядки.

«Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни фокусируют внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ поддерживает всех, кто работает над созданием расово справедливого общества, и выступает против всех, кто поддерживает расизм, ненависть, нетерпимость и насилие.

Мы разделяем настроения наших игроков и клубов и их призывы к справедливости. Мы поощряем всех, кто высказывается за системные изменения.

В своем виде спорта мы будем и дальше стараться быть лучше, усердно работать над изменением культуры в хоккее и стремиться не допускать ошибок», – говорится в заявлении лиги.